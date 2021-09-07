В Симферополе мужчина упал в котлован с горячей водой

Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из строительного котлована.

К месту происшествия направились четыре сотрудника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Спасатели выяснили, что на месте проведения ремонтных работ подземной теплотрассы, в частично подтопленном горячей водой котловане, на трубах находится мужчина в беспомощном состоянии. Руки и нижняя часть тела погружены в воду.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» извлекли пострадавшего из котлована, оказали ему первую помощь и передали медикам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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