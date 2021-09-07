В Севастополе вырубили аллею, высаженную ветеранами

В Севастополе разгорелся нешуточный скандал с вырубкой деревьев, посаженных ветеранами. Что характерно: вырубку начали с легкой руки губернатора Развожаева.

50 лет назад ветераны Второй мировой войны высадили в Казачьей бухте мемориальную кедровую аллею у могилы девяти защитников Севастополя. Средний срок жизни кедра составляет 350 до 500 лет, а некоторые деревья «дотягивают» и до 800. Поэтому кедры в Казачьей бухте были еще очень молоды и, кстати, абсолютно здоровы. Но их пустили под нож вместе с другими деревьями: за сутки было вырублено 363 экземпляра хвойных и лиственных пород.

На их месте ООО «Стандарт-Строй», принадлежащее экс-депутату Севастопольского Заксобрания Андрею Григорову, собирается построить 30 жилых многоквартирных домов: 22 – по заказу Минобороны РФ, остальные, видимо, будут распроданы по коммерческим схемам.

Григоров давно пытается развернуться в Казачьей бухте: в 2019-м его компания вырубила 100 деревьев, в начале текущего года – собирался уничтожить еще 854 – практически все, что осталось, но за полгода добился разрешения на снос только 24 деревьев. Получив, несколько отказов в связи с отсутствием разрешения на строительство, бывший депутат подключил «тяжелую артиллерию».

«Григоров – заслуженный строитель Украины, строит в Севастополе давно. В украинские времена у Андрея Григорова были рычаги влияния на экс-премьера Азарова. Что позволяло ему лоббировать свои интересы, – пишет telegram-канал «Карадагский змей». – Судя по нахрапистости застройщика, сейчас он тоже чувствует себя уверенно в кулуарной подковерной борьбе».

И действительно: порубочный билет на 363 дерева и 40 кустарников подписал заместитель директора департамента природных ресурсов и экологии города Сергей Сереветников. На защиту интересов застройщика встала Федеральная антимонопольная служба, признавшая жалобу ООО «Стандарт-строй» обоснованной и выдавшая Севприроднадзору предписание о выдаче порубочного билета.

Затем к делу подключился севастопольский межрайонный природоохранный прокурор, признавший отказ Севприроднадзора незаконным и необоснованным.

«Это особенно парадоксально с учетом того, что ранее севастопольская прокуратура направляла «Стандарт-строю» предупреждение о недопустимости вырубки мемориальной аллеи, – отмечает ForPost. – Свою неприглядную роль сыграло в этой истории и Севнаследие, затянувшее – трудно поверить, что ненамеренно – принятие охранной зоны ОКН «Мемориальная доска на захоронении девяти советских воинов», в которой росли сегодня уже не существующие деревья.

После заявления губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что у инвестпроекта нет юридических проблем, и эта территория – не сквер, а стройплощадка, произошедшее было предсказуемым».

В тексте использованы материалы: Форпост

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