В Севастополе может появиться профессиональный хоккейный клуб

Строительство в Севастополе ледовых спортивных арен даст возможность организации в регионе профессионального хоккейного клуба, который будет иметь шанс играть в чемпионатах уровня МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Об этом рассказал руководитель управления молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

«Увидев перспективы строительства ледовых арен в Севастополе, к нам обратились тренеры из других регионов, готовые переехать в наш город и начать готовить профессиональную команду», — сказал Сергей Резниченко.

По его словам, у руководства Севастополя было «несколько коммуникаций» с тренерами из Калининграда и Красноярска, которые ранее в разных качествах руководили командами уровня от МХК до КХЛ.

Вернуться к обсуждению этого вопроса будет возможно сразу после физического строительства ледовой инфраструктуры.

«Когда мы будем понимать, что строительно-монтажные работы завершаются, мы еще раз соберем для совместного разговора все зимние виды спорта, включая фигурное катание, которое также существует в сложных условиях», — отметил глава управления спорта.

Резниченко отметил, что наибольшие хоккейные перспективы имеет ледовая арена, которая сейчас возводится на улице Генерала Мельника. Там будет малая тренировочная площадка, основное поле и зрительские трибуны с количеством мест, достаточным для проведения турниров под эгидой МХЛ.

Добавим: кроме арены на улице Генерала Мельника в Севастополе построят ледовый дворец в Загородной балке, который войдет в спортивный кластер комплекса им. 200-летия Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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