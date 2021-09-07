Происшествия
В Севастополе горит подвал многоквартирного дома: людей эвакуируют
В Севастополе на пожаре в многоквартирном жилом доме спасены восемь человек, спасатели проводят эвакуацию жильцов.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС. Пожар произошел во вторник днем в доме по улице Героев Севастополя в Нахимовском районе.
На место происшествия оперативно прибыла усиленная группировка спасателей.
«По прибытии обнаружено, что идет дым из подвала жилого многоквартирного дома, работает два звена газодымозащитной службы. Проводится эвакуация жильцов дома. Спасены восемь человек», - рассказали в ведомстве.
По первичной информации, площадь пожара составляет восемь квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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