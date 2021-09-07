В Крыму отмечается острый дефицит кадров в турбизнесе

фото © www.sobaka.ru

В Крыму отмечается острый дефицит кадров в туристической сфере.

В предыдущие годы вопрос решался за счет работников с материковой Украины (которых крымские власти вдобавок записывали в туристов), но после прошлогодних коронавирусных ограничений этот поток существенно сократился. В этом году большинство сезонного персонала было представлено людьми, приехавшими, в первую очередь, отдыхать.

«Сезон прошел на грани нервного срыва, причем со всех сторон. За 19 лет опыта не припомню такого, чтобы управляющий отеля становился на три позиции линейного персонала, потому как замены нет, – цитирует «Комсомольская правда Крым» руководителя Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталью Стамбульникову. – В этом году дефицит кадров ощущался как никогда остро. Большинство соискателей приехали отдохнуть на море, а, заодно и поработать. Как следствие, не желание оформляться официально, требование ежедневного расчета и предоставления жилья не только для себя, но и для детей и домашних питомцев. Влиться в команду с опытными сотрудниками такие претенденты просто не успевают, да и цели такой нет – отработать неделю-другую, получить расчет и отправляться дальше изучать карту курортных городов Крыма. Таких работников отельеры называют «колобками».

Не помогли снять напряжение и профильные учебные заведения. По словам Стамбульниковой, колледжи турбизнеса студентов присылают, но практиканты не заинтересованы работать: им нужна только печать в договоре.

По мнению эксперта, в скором времени турбизнес Крыма столкнется с тотальным дефицитом кадров.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура заинтересовалась состоянием пляжей в Керчи и Судаке. Прокуратура Крыма усмотрела в содержании пляжей в Керчи и Судаке нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы. Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.

Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз. Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза.

Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.