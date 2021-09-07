Курорт
В Крыму отмечается острый дефицит кадров в турбизнесе
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В Крыму отмечается острый дефицит кадров в туристической сфере.
В предыдущие годы вопрос решался за счет работников с материковой Украины (которых крымские власти вдобавок записывали в туристов), но после прошлогодних коронавирусных ограничений этот поток существенно сократился. В этом году большинство сезонного персонала было представлено людьми, приехавшими, в первую очередь, отдыхать.
«Сезон прошел на грани нервного срыва, причем со всех сторон. За 19 лет опыта не припомню такого, чтобы управляющий отеля становился на три позиции линейного персонала, потому как замены нет, – цитирует «Комсомольская правда Крым» руководителя Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталью Стамбульникову. – В этом году дефицит кадров ощущался как никогда остро. Большинство соискателей приехали отдохнуть на море, а, заодно и поработать. Как следствие, не желание оформляться официально, требование ежедневного расчета и предоставления жилья не только для себя, но и для детей и домашних питомцев. Влиться в команду с опытными сотрудниками такие претенденты просто не успевают, да и цели такой нет – отработать неделю-другую, получить расчет и отправляться дальше изучать карту курортных городов Крыма. Таких работников отельеры называют «колобками».
Не помогли снять напряжение и профильные учебные заведения. По словам Стамбульниковой, колледжи турбизнеса студентов присылают, но практиканты не заинтересованы работать: им нужна только печать в договоре.
По мнению эксперта, в скором времени турбизнес Крыма столкнется с тотальным дефицитом кадров.
В тексте использованы материалы: Новый день
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