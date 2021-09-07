В Крыму истекает срок временного ввоза автомобилей

30 сентября 2021 года истекает срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, продленный в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба крымской таможни.

«Лицам, осуществившим временный ввоз транспортных средств для личного пользования необходимо до 30 сентября 2021 года вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза транспортное средство, либо обеспечить совершение действий по их выпуску в свободное обращение».

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