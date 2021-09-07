В Инкермане мужчина обчистил семью своей девушки на 222 тысячи рублей

Севастопольские полицейские задержали 24-летнего мужчину, который попался на краже инструмента и ювелирных изделий у своего потенциального тестя.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что во время его длительного заграничного рейса из квартиры пропали дорогостоящие вещи - плазморез, металлоискатель и два мужских золотых кольца. И добавил, что во время его отсутствия там проживали его дочь со своим молодым человеком. Оперативники быстро вычислили злоумышленника, им оказался тот самый сожитель дочери.

К слову, несмотря на свой молодой возраст, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

«Украденное имущество злоумышленник сбыл в комиссионные магазины и ломбард, а вырученные преступным путем деньги потратил на свои нужды», - рассказали в ведомстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, несостоявшийся зять задержан по решению суда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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