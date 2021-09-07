Власть
В Феодосии судебный пристав попалась на помощи сожителю
Как установил суд, судебный пристав превысила служебные полномочия, когда попыталась освободить своего сожителя от обязанностей снести пристройку к квартире.
За эту провинность женщина заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.
В феврале 2018 года пристав приняла в работу исполнительное производство, предметом по которому являлась обязанность должника освободить самовольно занятый земельный участок на придомовой территории вблизи МКД, а именно – снести установленное ограждение и пристройку к своей квартире. Однако будучи сожительницей должника пристав пренебрегла целым рядом процедур в интересах исполнительного производства, не сообщила о конфликте интересов начальству, а также не стала арестовывать транспорт своего сожителя.
«Вместо этого, действуя в интересах должника и своих собственных, женщина заключила договор купли-продажи, по которому приобрела у своего сожителя его легковой автомобиль Мерседес-Бенц», — уточнили в пресс-службе.
На судебном заседании женщина признала вину и раскаялась. Совершенное ею преступление суд причислил к категории средней тяжести и назначил наказание в виде штрафа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин приговорен к исправительным работам за убийство котенка при ребенке. Суд вынес приговор по делу об убийстве животного жителем Джанкойского района Крыма.
Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима. Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Активисты опасаются новой волны задержаний в Крыму. В понедельник, 6 сентября, под здание Киевского районного суда Симферополя, где проходят заседания по задержанным 3-4 сентября крымским татарам после обысков ФСБ, съезжаются силовики, сообщают активисты и правозащитники.
Севастопольский суд признал несовершеннолетнюю виновной в наркоторговле. Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками.
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта
Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»
«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.
В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»
Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
вчера
Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок
Жителей Крыма бесят соотечественники, приезжающие отдохнуть на полуостров.