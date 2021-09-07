В Феодосии судебный пристав попалась на помощи сожителю

Как установил суд, судебный пристав превысила служебные полномочия, когда попыталась освободить своего сожителя от обязанностей снести пристройку к квартире.

За эту провинность женщина заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

В феврале 2018 года пристав приняла в работу исполнительное производство, предметом по которому являлась обязанность должника освободить самовольно занятый земельный участок на придомовой территории вблизи МКД, а именно – снести установленное ограждение и пристройку к своей квартире. Однако будучи сожительницей должника пристав пренебрегла целым рядом процедур в интересах исполнительного производства, не сообщила о конфликте интересов начальству, а также не стала арестовывать транспорт своего сожителя.

«Вместо этого, действуя в интересах должника и своих собственных, женщина заключила договор купли-продажи, по которому приобрела у своего сожителя его легковой автомобиль Мерседес-Бенц», — уточнили в пресс-службе.

На судебном заседании женщина признала вину и раскаялась. Совершенное ею преступление суд причислил к категории средней тяжести и назначил наказание в виде штрафа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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