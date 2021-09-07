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В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»

15:30 вторник, 7 сентября 2021
В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»

фото © Новости Крыма

Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС. Инцидент произошел накануне вечером в районе Сердоликовой бухты в поселке Коктебель.

Двое молодых людей взяли в прокат каяки и вышли в море, однако во время прогулки погода внезапно ухудшилась. Отдыхающие укрылись в труднодоступном месте и вызвали помощь.

«Поисковые работы длились более часа и с воды, и вдоль береговой линии. По итогу пострадавшие были обнаружены в труднодоступном месте, в так называемом скальном «кармане». Выбраться самостоятельно из-за большой волны с моря и скального рельефа на суше они не смогли. Каяк при этом перевернулся, часть экипировки для плавания утонула», - рассказали в МЧС. Спасатели приняли решение эвакуировать пострадавших по воде.

Однако работы сильно осложнялись штормом. Тем не менее, все благополучно прибыли на берег, медицинская помощь никому не понадобилась. Вся поисково-спасательная операция заняла около трех часов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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