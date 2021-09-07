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Власть

У берегов Крыма высадится десант

17:24 вторник, 7 сентября 2021

В Крыму стартуют двусторонние тактические маневры с участием военнослужащих подразделений морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном мероприятии будут участвовать более 500 военных и примерно 100 единиц техники.

«Подразделения соединения морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы флота высадятся с моря на побережье условного противника с десантных кораблей на бронетранспортерах БТР-82а и захватят плацдарм с переходом в дальнейшее наступление», — уточнили в Минобороны.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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