Власть
У берегов Крыма высадится десант
В Крыму стартуют двусторонние тактические маневры с участием военнослужащих подразделений морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном мероприятии будут участвовать более 500 военных и примерно 100 единиц техники.
«Подразделения соединения морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы флота высадятся с моря на побережье условного противника с десантных кораблей на бронетранспортерах БТР-82а и захватят плацдарм с переходом в дальнейшее наступление», — уточнили в Минобороны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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