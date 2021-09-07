Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок

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Жителей Крыма бесят соотечественники, приезжающие отдохнуть на полуостров.

Основные претензии к курортникам перечислила в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» жительница села Межводного Черноморского района.

Женщина рассказала, что в межсезонье на полуострове пусто и спокойно, а в курортный сезон жизнь местных жителей становится некомфортной.

«Летом приезжает очень много людей отдыхать и становится напряженно. Но не настолько, чтобы переезжать или плакаться», — подчеркнула автор блога.

Помимо столпотворения, бесят крымчан и его последствия: окурки на пляжах и в общественных местах. А также то, что приезжие появляются на общественных пляжах со своими питомцами, хотя для этого есть дикие пляжи, отмечает местная жительница.

Также раздражает местных жителей и то, что туристы не убирают за собой мусор. Автор блога признала: проблема усложняется и тем, что не везде установлены мусорные контейнеры. Вместе с тем несознательных туристов, по наблюдениям блогера, становится меньше.

«У нас в Межводном вывозят мусор, и отдыхающие в палатках на берегу подготавливают мешки с мусором, нигде ничего не валяется. Опять-таки, возвращаемся к тому, что сейчас немного поменялся турист», — заключила крымчанка.

Отметим, что негатив от курортного сезона и его последствий ощущают на себе не только местные жители, но и непосредственно представители турбизнеса. Помимо вышеперечисленных нюансов, одним из факторов раздражения председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова назвала агрессию и лень курортников.

По ее словам, туристы очень часто ведут себя несдержанно, требуя те услуги, которые не предоставляет выбранный для отдыха объект размещения. Зачастую конфликтные ситуации гости полуострова стремятся решить на повышенных тонах, иногда доходит до прямых оскорблений и хамства.

«Пусть будет меньше туристов, но это будут люди, которые любят и ценят Крым», — сказала отельер, отметив, что тогда всех и все будет устраивать.

В тексте использованы материалы: Форпост

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