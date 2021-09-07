Трупы птиц и мусор: люди ужаснулись состоянию эко-парка Севастополя

фото © Марина Томилина / ВКонтакте

Посетители эко-парка «Лукоморье» в Севастополе пришли в ужас от санитарного состояния его территории.

Об этом они сообщили в соцсетях.

По словам жительницы города Марины Томилиной, в парке царит «полный беспредел».

«По всей территории разбросан мусор, за животными никто не ухаживает и не убирает, ужасный запах. Мертвые голуби с мухами в клетках с животными», - рассказала девушка и опубликовала соответствующие фотографии.

Другие пользователи в комментариях согласились с мнением автора поста, отметив, что за отдых и развлечение в парке берут приличные деньги.

«С каждым годом там все хуже...Зато на этой помойке грязные карусели по приличной цене. Жуткое зрелище. А блинчики на свежем воздухе со слоем пыли и грязи – это просто супер. Больше никогда туда не пойдем», - написала другая горожанка.

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