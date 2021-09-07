Происшествия
Трупы птиц и мусор: люди ужаснулись состоянию эко-парка Севастополя
фото © Марина Томилина / ВКонтакте
Посетители эко-парка «Лукоморье» в Севастополе пришли в ужас от санитарного состояния его территории.
Об этом они сообщили в соцсетях.
По словам жительницы города Марины Томилиной, в парке царит «полный беспредел».
«По всей территории разбросан мусор, за животными никто не ухаживает и не убирает, ужасный запах. Мертвые голуби с мухами в клетках с животными», - рассказала девушка и опубликовала соответствующие фотографии.
Другие пользователи в комментариях согласились с мнением автора поста, отметив, что за отдых и развлечение в парке берут приличные деньги.
«С каждым годом там все хуже...Зато на этой помойке грязные карусели по приличной цене. Жуткое зрелище. А блинчики на свежем воздухе со слоем пыли и грязи – это просто супер. Больше никогда туда не пойдем», - написала другая горожанка.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В объектив туристов попали крымские куланы. В природном парке «Тарханкутский» на западном побережье Крыма туристам удалось запечатлеть табун куланов.
В Севастополе деревья станут памятниками природы. Севприроднадзор приступает к работе по приданию статуса памятников природы историческим деревьям.
Ответственных за уборку амброзии назначили в Крыму. Власти назначили ответственных за борьбу с амброзией и другими карантинными объектами, сообщил вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.
Пять краснокнижных моржей перевозят из Крыма в Москву. Пятерых моржей из ялтинского театра морских животных отправляют в Москву. Такое решение принял суд. Процесс транспортировки контролируют зоологи.
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта
Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.
В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»
Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму
Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
вчера
Крымчан не пустят в игорную зону даже на работу
24 часа назад
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом
На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.