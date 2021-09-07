Троих собутыльников поймали на краже банковских карт в Симферополе

В полицию крымской столицы обратились трое человек с заявлениями о пропаже банковских карт.

В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что причастными к краже оказались трое собутыльников – двое мужчин 25 и 54 лет и 27-летняя женщина.

Женщину уже неоднократно привлекали к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

«От всех получены признательные показания. С их слов, найденными банковскими картами они расплачивались в магазинах бесконтактным способом. Когда карты были заблокированы владельцами, подозреваемые их выбросили», — рассказали в МВД.

Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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