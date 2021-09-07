Таблеточные аферисты «обувают» севастопольцев на деньги

Почтовые ящики жителей Севастополя заполонили бесплатные газеты «Крымская здравница» с советами по поддержанию и улучшению здоровья.

Целебные, как утверждается, вещества доставляют на дом, предварительно обрабатывая граждан бесплатными консультациями со специалистами.

Раиса Лаврентьевна Шпакова (фамилия изменена, – прим.) купила через такую газетку у фирмы «Центр социальной поддержки населения» товаров на сумму более 120 тысяч рублей. А когда поняла, что вместо лекарственных препаратов ей продали биологически активные добавки, попросту введя ее в заблуждение и воспользовавшись ее доверчивостью, было уж позже.

Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Лаврентьевна обратилась в полицию с просьбой завести дело по признакам мошенничества. Женщина рассказала, что в фирме «Центр социальной поддержки населения» ей ответила некая Евгения Александровна, представившаяся медицинским работником. По ее совету бабушка согласилась купить лекарственные средства для суставов на сумму 22 тысячи рублей – «Инсайт», «Оптима», «Альфа», «Риверон».

Через день после первой покупки нашей пенсионерке позвонили и предложили лекарства для ее мужа, которые излечат от болезни Паркинсона – «Ротозамин», «Дигидро». Еще через неделю пожилая семейная пара купила очередную партию дорогостоящих товаров – «Коллаген», «Аргодиз», «Венорм», «Кардиолептин», «Вазолетин», «Фомитон».

«Мне обманным путем продали биологически-активные добавки (БАДы) на общую сумму 120 тысяч 500 рублей, что в десятки раз превышает их реальную стоимость», – жалуется пострадавшая женщина.

Руководитель правозащитной организации «Защита интересов граждан» Антон Афанасьев рассказал о намерении добиваться восстановления нарушенных прав ветерана через суд. Также юрист не исключает массовых обращений пострадавших от деятельности «продавцов таблеток» севастопольцев в суды через его организацию.

По имеющейся информации, в настоящий момент в Роспотребнадзоре по Севастополю рассматривается заявление Раисы Лаврентьевны, рассмотрение может завершиться признанием пенсионерки пострадавшей, что будет иметь юридические последствия.

Интересно, что в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц московская фирма «Центр социальной поддержки населения» прекратила свою деятельность еще в январе 2020 года.

При этом летом текущего года от имени этой закрытой фирмы благодушным жителям Севастополя выписывались товарные чеки на покупку тех или иных БАДов. Дозвониться по телефонам, продающим БАДы, указанным в газете, не получилось.

Отметим, что в декабре 2019 года Генпрокуратура РФ сообщала о вступившем в законную силу решении суда по делу о мошенничестве с БАДами в Новосибирске. Целая группа подельников была признана виновными в совершении 53 преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана.

Продажу лжепрепаратов суд квалифицировал как деятельность преступного сообщества. Некоторым членам группы дали реальные сроки, некоторым – условные. Лидеру досталось наказание в виде 14 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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