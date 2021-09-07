Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса ● В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса ● В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса ● Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида ● В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 6 сентября на территории Крыма зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 239 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 203 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1287 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 279 человек, выздоровевших за весь период – 62 368 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
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