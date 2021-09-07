Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.8
воздух +18
море +24

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:01 вторник, 7 сентября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 6 сентября на территории Крыма зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.

 Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 239 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 203 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1287 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 279 человек, выздоровевших за весь период – 62 368 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-сотрудница Роскомнадзора ужаснулась состоянием крымской медицины. Приехавшая жить на полуостров женщина из Бурятии потеряла запахи, но ей никто не хотел оказывать помощь. Повезло, что болезнь протекла в легкой форме.

В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса. За 4 сентября на территории Крыма зарегистрировано 256 случаев коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа стартовала в крымских поликлиниках. Кампания иммунизации от гриппа стартовала в поликлиниках Крыма.

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса. За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму

ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму

Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 6 сентября на территории Крыма зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 7 сентября

Какой сегодня праздник 7 сентября фото

Сегодня, 7 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима

Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима

Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации