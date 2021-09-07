Происшествия
Севастопольский пенсионер перевел мошенникам 400 тысяч рублей
Злоумышленники смогли обмануть пожилого мужчину, напугав его кредитом и попыткой забрать накопления.
72-летний пенсионер из Севастополя перевел мошенникам, действовавшим дистанционно, около 400 тысяч рублей на банковский счет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Пожилому мужчине позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником банка. Она рассказала, что кто-то якобы оформил на севастопольца кредит размером в полмиллиона рублей и пытается украсть средства с его счета в банке. Женщина передала трубку соучастнику, представившемуся полицейским и потребовавшему следовать инструкциям.
Испугавшийся пенсионер совершил несколько переводов, в общей сумме перечислив 397 тысяч рублей на продиктованный счет. Спустя сутки мужчина понял, что его обманули и сообщил об этом полицейским, которые сейчас устанавливают личности мошенников.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вооруженное ограбление банка в Орджоникидзе попало на видео. В ходе расследования дела о вооруженном ограблении отделения банка в феодосийском поселке Орджоникидзе полицейские Феодосии совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали в северной столице подозреваемого в совершении этого разбойного нападения.
Приезжий рецидивист среди белого дня ограбил симферопольца. В Симферополе 42-летний гражданин, ранее судимый за убийство, ограбил местного жителя.
Нетрезвая рецидивистка потеряла украденные на ялтинском пляже вещи. Ялтинские полицейские по «горячим следам» задержали женщину, обворовавшую местного жителя на пляже во время распития спиртных напитков.
Большой куш: в Крыму рецидивист стащил у спящего рюкзак и внезапно разбогател. В Севастополе оперативники задержали 43-летнего крымчанина, который в кафе ограбил уснувшего после бурного застолья парня, ущерб составил около 100 тысяч рублей.
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму
Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 6 сентября на территории Крыма зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 7 сентября фото
Сегодня, 7 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчан не пустят в игорную зону даже на работу
Крымчане не смогут работать в казино «Золотой берег». Информация об этом появилась в соцсетях.
19 часов назад
Вооруженное ограбление банка в Орджоникидзе попало на видеовидео
24 часа назад
Грабитель из Крыма сжег украденные деньгифото
22 часа назад
В Ялте пьяный водитель пытался поставить опрокинутый джип на колесавидео
21 час назад
Мопедист насмерть разбился на «Тавриде»фото
19 часов назад
Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима
Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотиков.