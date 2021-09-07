Севастопольский пенсионер перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Злоумышленники смогли обмануть пожилого мужчину, напугав его кредитом и попыткой забрать накопления.

72-летний пенсионер из Севастополя перевел мошенникам, действовавшим дистанционно, около 400 тысяч рублей на банковский счет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Пожилому мужчине позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником банка. Она рассказала, что кто-то якобы оформил на севастопольца кредит размером в полмиллиона рублей и пытается украсть средства с его счета в банке. Женщина передала трубку соучастнику, представившемуся полицейским и потребовавшему следовать инструкциям.

Испугавшийся пенсионер совершил несколько переводов, в общей сумме перечислив 397 тысяч рублей на продиктованный счет. Спустя сутки мужчина понял, что его обманули и сообщил об этом полицейским, которые сейчас устанавливают личности мошенников.

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