Серия ночных краж в Севастополе: вором оказался подросток

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В Севастополе задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в серии ночных краж из магазинов и спортклуба, общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.

По данным ведомства, молодой человек действовал по отлаженной схеме: по ночам, вооружившись подручными инструментами, он повреждал защитные роллеты и замки на дверях торговых помещений.

Проникнув внутрь, злоумышленник похищал ценные вещи и деньги из касс, а затем скрывался. Оперативники установили его личность и задержали.

Как выяснилось, севастополец побывал и в фитнес-клубе на проспекте Генерала Острякова и вынес из кассы 37 тысяч рублей и компьютерный планшет стоимостью 50 тысяч рублей.

Также он признался еще в трех аналогичных кражах из продуктовых магазинов на сумму в 63 тысячи рублей.

«В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъяты вещественные доказательства, в том числе одежда, в которой злоумышленник совершал кражи. Возбуждены уголовные дела», - рассказали в УМВД России по Севастополю.

За кражи несовершеннолетнему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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