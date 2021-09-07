Происшествия
Серия ночных краж в Севастополе: вором оказался подросток
фото © Новости Крыма
В Севастополе задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в серии ночных краж из магазинов и спортклуба, общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.
По данным ведомства, молодой человек действовал по отлаженной схеме: по ночам, вооружившись подручными инструментами, он повреждал защитные роллеты и замки на дверях торговых помещений.
Проникнув внутрь, злоумышленник похищал ценные вещи и деньги из касс, а затем скрывался. Оперативники установили его личность и задержали.
Как выяснилось, севастополец побывал и в фитнес-клубе на проспекте Генерала Острякова и вынес из кассы 37 тысяч рублей и компьютерный планшет стоимостью 50 тысяч рублей.
Также он признался еще в трех аналогичных кражах из продуктовых магазинов на сумму в 63 тысячи рублей.
«В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъяты вещественные доказательства, в том числе одежда, в которой злоумышленник совершал кражи. Возбуждены уголовные дела», - рассказали в УМВД России по Севастополю.
За кражи несовершеннолетнему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольский пенсионер перевел мошенникам 400 тысяч рублей. Злоумышленники смогли обмануть пожилого мужчину, напугав его кредитом и попыткой забрать накопления.
Грабитель из Крыма сжег украденные деньги. Ночью в дом жительницы Геническа (Херсонская область) ворвался мужчина и, схватив хозяйку за шею, потребовал деньги.
Вооруженное ограбление банка в Орджоникидзе попало на видео. В ходе расследования дела о вооруженном ограблении отделения банка в феодосийском поселке Орджоникидзе полицейские Феодосии совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали в северной столице подозреваемого в совершении этого разбойного нападения.
Приезжий рецидивист среди белого дня ограбил симферопольца. В Симферополе 42-летний гражданин, ранее судимый за убийство, ограбил местного жителя.
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта
Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.
В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»
Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму
Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
вчера
Крымчан не пустят в игорную зону даже на работу
24 часа назад
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом
На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.