Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 20, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 71 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 60 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 55 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 65 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 56 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 66 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 63 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 25 до 62 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 61 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 66 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 23, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 24, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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