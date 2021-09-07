Прикурившие от Вечного огня в Севастополе подростки отделались штрафом

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении подростков, которые осквернили мемориальный комплекс, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны 1917—1922, прикурив от него сигареты.

В инциденте участвовали 16-летние студент и студентка колледжа, а также ученик одной из севастопольских школ. Девушка сняла надругательство над памятником на видео и выложила в соцсети. Позже подростки признались, что были пьяными.

30 августа текущего года Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориала.

В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им было поручено провести работы по уборке мемориального комплекса и прилегающей территории.

В настоящее время материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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