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Происшествия

Крымчанин приговорен к исправительным работам за убийство котенка при ребенке

08:28 вторник, 7 сентября 2021

Суд вынес приговор по делу об убийстве животного жителем Джанкойского района Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Джанкойским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина, будучи пьяным, поругался с сожительницей и в присутствии малолетнего ребенка кинул котенка в стену. Животное скончалось. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя района к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», – пояснили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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