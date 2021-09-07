Происшествия
Крымчанин приговорен к исправительным работам за убийство котенка при ребенке
Суд вынес приговор по делу об убийстве животного жителем Джанкойского района Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Джанкойским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего)», – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина, будучи пьяным, поругался с сожительницей и в присутствии малолетнего ребенка кинул котенка в стену. Животное скончалось. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя района к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», – пояснили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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