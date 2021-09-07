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Власть

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостановила работу

15:57 вторник, 7 сентября 2021
Ялта

Из-за погодных условий канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» сегодня не работает.

Об этом сообщается на официальном сайте дороги.

По данным метеорологов, сегодня скорость ветра в Крыму практически повсеместно достигает 17 м/с (канатная дорога прекращает работу при скорости ветра свыше 15 м/с).

«Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде», — предупреждают на сайте.

Кроме того, каждую среду и четверг дорога закрывается для проведения плановых работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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