Власть
Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостановила работу
Из-за погодных условий канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» сегодня не работает.
Об этом сообщается на официальном сайте дороги.
По данным метеорологов, сегодня скорость ветра в Крыму практически повсеместно достигает 17 м/с (канатная дорога прекращает работу при скорости ветра свыше 15 м/с).
«Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде», — предупреждают на сайте.
Кроме того, каждую среду и четверг дорога закрывается для проведения плановых работ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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