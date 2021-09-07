Какой сегодня праздник 7 сентября

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Сегодня, 7 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти священномученика Владимира Мощанского

13 февраля 1938 года, несмотря на почтенный старческий возраст (отцу Владимиру шел семьдесят второй год), батюшку арестовали. Отца Владимира обвиняли в проведении антисоветской агитации. Опросив «дежурных свидетелей» следователь стал допрашивать старца. Батюшка виновным себя в антисоветской агитации не признал и из всех свидетельских показаний подтвердил только свой разговор с учениками восьмых-девятых классов, который состоялся в ноябре 1937 года. Отец Владимир сказал тогда: «Ученый Павлов перед смертью завещал, чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не занимать под музеи, вот видите, и ученые идут за религией».

Батюшка в тюрьме строго постился и почти все посылки, которые ему передавала Александра Ивановна, раздавал сокамерникам. Здоровье его все ухудшалось, тюремная администрация не принимала никаких мер, в конце концов заключенные в камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога». Однако тюремные власти не улучшали положения священника, он по-прежнему оставался в общей камере. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался 25 августа (7 сентября) 1938 года.

6 (19) сентября 1999 года канонизован как местночтимый святой Тверской епархии. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

7 сентября отмечается один из весьма неоднозначных дней, имеющих международный статус. Речь идет о Всемирном дне уничтожения военной игрушки.

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Спор о том, наносит ли вред детской психике и в какой мере военная игрушка стал целой темой для дискуссий психологов.

Тит Листопадник

Народный праздник «Тит Листопадник» отмечается 7 сентября (по старому стилю - 25 августа). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Другие названия праздника: «Тит», «Тит Грибник», «Тит и Варфоломей», «Гриборост», «Замолотки».

Также сегодня, 7 сентября, отмечают такие праздники:

- День военной разведки Украины

- Праздник барабанщиков

- День рассказывания историй о летних путешествиях

- Международный день распространения информации о болезни Дюшенна (World Duchenne Awareness Day)

- День любителя пива (National Beer Lover's Day) в США

- День салями (National Salami Day) в США

- День сумчатого волка (National Thylacine Day) в США

- День вымирающих видов животных (National Threatened Species Day) в Австралии

- День военно-воздушных сил Пакистана

- День Конституции Фиджи

- День бабушки Мозес (National Grandma Moses Day) в США

- День независимости Бразилии

- День победы в Мозамбике

- Пьедигротта (Festa di Piedigrotta) в Италии

- День государственных служащих в Непале

Сегодня именины празднуют: Иван, Тит, Мина, Синклитикия, Евлогий, Епифан, Варфоломей, Варсис, Минна, Протоген, Регина, Ренат.

Что происходило 7 сентября в прошлые годы

1191 - крестоносцы Ричарда I («Львиное Сердце») одержали победу над войском Саладина в битве при Арсуфе.

1763 - английский монарх Георг III призвал своих подданных заселять Канаду.

1812 - состоялось знаменитое Бородинское сражение (сам Наполеон говорил о этой битве: «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми»), после которого войска Кутузова начали отступать и оставили дорогу на Москву свободной.

1813 - правительство США получило прозвище «Дядя Сэм», в честь упаковщика мяса Сэмюэла Уилсона, который во время англо-американской войны 1812-1815 годов поставлял для американской армии говядину в бочонках.

1939 - нацисты в Германии продолжают политику репрессий: введена смертная казнь за «угрозу оборонной мощи германского народа».

1945 - союзные войска провели Парад Победы у Бранденбургских ворот в Берлине.

1947 - князю Юрию Долгорукому (считается основателем Москвы) открыли памятник в Москве.

1977 - Панамский канал в 2000 году будет передан Панаме, об этом сумели договориться Президент США Джимми Картер и военный руководитель Панамы Омар Торрихос.

1992 - журналисты газеты «Коммерсант» впервые использовали термин «новые русские».

2011 - страшная катастрофа в России: под Ярославлем разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив» (Ярославль).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 сентября. Какие праздники будут завтра?

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