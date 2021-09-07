«Хлеба и зрелищ»: будет ли продолжение шоу с министром культуры Крыма

фото © пресс-служба министерства культуры Крыма

Нецензурная брань в прямом эфире, охраняющие врата в ад орлольвы, демонстрация нижнего белья перед школьниками сквозь прозрачный наряд — что дальше?

Пользователь Facebook Александр Карпов сделал публикацию в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.», написав, что очередная публичная «порка» министра культуры Крыма Арины Новосельской подошла к концу.

«Страсти поутихли. Отставки нет, как того требовали диванные ястребы. Если не будет Новосельской, то кому вы будете кости перемывать, упражняться в красноречии, остроумии, кто вместо вас будет в очередной раз принимать кадровые решения? Вы хотите скучного министра, который не даст народу ни хлеба, ни зрелищ? А у Новосельской, благодаря сотням публикаций за первую неделю сентября с ее упоминанием, взлетел только рейтинг», - написал Карпов.

Пост стали активно комментировать другие пользователи социальной сети.

«А мне хочется, чтобы она еще что-нибудь отчебучила! Например, устроить гей-парад в Симферополе. Интересная и симпатичная женщина. Я думаю ее не зря взяли министром культуры Крыма. Чтобы нас периодически веселила», - считает Виктор Бондаренко.

«Это говорит о том, что власть не слышит народ, и о том, что есть провластные, диванные, или с большей вероятностью кабинетные холуи, которые оправдают что угодно, лишь бы поднять вялый рейтинг власти», - написал Эдуард Ахеев.

«Пусть в купальнике на работу ходит, тогда простим», - пошутил блогер Александр Горный.

«Рейтинг нужно поднимать конкретными действиями, а не хайпом. Где обещанные достойные зарплаты у бюджетников, где наши коэффициенты за высшее образование, где стимулы за добросовестный труд, где индексация зарплат? Мы преподаватели, а не обслуживающий персонал. Дайте достойные зарплаты. Музыкальные школы работают в нищенских условиях, деньги на инструменты, струны, пюпитры и т.д. на все урезают, школы не строят, нет развития, что имеем, то имеем. Обидно, где развитие в культуре? Где прогресс?» - написала Лариса Филатова.

Как ранее сообщалось, министр культуры Крыма, матерившаяся на заседании Аксенова, вновь устроила скандал, продемонстрировав свой уровень культуры и не только, выбрав для визита в школу наряд из прозрачного материала, сквозь который было видно нижнее белье. Это стало очередным поводом для насмешек со стороны пользователей соцсетей. До этого Новосельская назвала керченских грифонов орлольвами, охраняющими врата в ад, после чего городская молодежь потребовала от нее извинений.

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