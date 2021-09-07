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ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму
фото © Новости Крыма
Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.
ФСБ России заявляет, что за взрывом на газопроводе в Крыму стоит украинская разведка, пишет ТАСС во вторник, 7 сентября.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис»)», - говорится в сообщении.
Утверждается, что исполнителям «диверсии» обещали около 2 тысяч долларов.
«По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали в Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу», - заявляют в ФСБ.
Напомним, взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное произошел 23 августа.
А 4 сентября ФСБ задержала нескольких крымских татар, в том числе заместитель председателя «Меджлиса» Наримана Джелялова. Всего были задержаны пять крымских татар. МИД Украины потребовал от России немедленно освободить их.
Также в Симферополе возле здания российского ФСБ были задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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