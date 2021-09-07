Происшествия
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта
фото © МЧС Крыма
Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.
Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне днем. На помощь пострадавшему оперативно выехали ялтинские спасатели.
«Выяснилось, что при проведении строительных работ по прокладке труб экскаватор уперся в камень. Для продолжения работ один из строителей спустился на трехметровую глубину и начал обкапывать валун. По словам пострадавшего, почти полтора кубических метра земли рухнули на него уже при завершении работ», - рассказали в ведомстве.
Спасатели сняли основную массу грунта, затем с помощью ручного инструмента освободили из-под завала пострадавшего.
В результате происшествия он получил травмы ног, также у него диагностирован синдром длительного сдавливания. Мужчину передали медикам. Всего, по данным МЧС, под землей мужчина находился более часа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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