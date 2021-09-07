Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.8
воздух +21
море +24

Происшествия

Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

14:43 вторник, 7 сентября 2021
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

фото © МЧС Крыма

Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне днем. На помощь пострадавшему оперативно выехали ялтинские спасатели.

«Выяснилось, что при проведении строительных работ по прокладке труб экскаватор уперся в камень. Для продолжения работ один из строителей спустился на трехметровую глубину и начал обкапывать валун. По словам пострадавшего, почти полтора кубических метра земли рухнули на него уже при завершении работ», - рассказали в ведомстве.

Спасатели сняли основную массу грунта, затем с помощью ручного инструмента освободили из-под завала пострадавшего.

В результате происшествия он получил травмы ног, также у него диагностирован синдром длительного сдавливания. Мужчину передали медикам. Всего, по данным МЧС, под землей мужчина находился более часа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе автомобиль снес забор и пешехода. Утро понедельника в Севастополе началось с дорожно-транспортного происшествия.

Умер Бельмондо. На 89-м году жизни скончался известный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.

Большой склад мебели и растительность вокруг него сгорели в Севастополе. Мебельный склад и окружающая растительность сгорели в Севастополе.

Ночные разборки в Севастополе закончились поножовщиной. Жителям проспекта Генерала Острякова в Севастополе накануне ночью было не до сна. Их покой нарушили разборки явно нетрезвых личностей под окнами многоквартирного дома №155.

Происшествия
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.

Происшествия
В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»

В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»

Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.

Власть
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму

ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму

Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.

Власть
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации