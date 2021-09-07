Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

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Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне днем. На помощь пострадавшему оперативно выехали ялтинские спасатели.

«Выяснилось, что при проведении строительных работ по прокладке труб экскаватор уперся в камень. Для продолжения работ один из строителей спустился на трехметровую глубину и начал обкапывать валун. По словам пострадавшего, почти полтора кубических метра земли рухнули на него уже при завершении работ», - рассказали в ведомстве.

Спасатели сняли основную массу грунта, затем с помощью ручного инструмента освободили из-под завала пострадавшего.

В результате происшествия он получил травмы ног, также у него диагностирован синдром длительного сдавливания. Мужчину передали медикам. Всего, по данным МЧС, под землей мужчина находился более часа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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