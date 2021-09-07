Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом

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Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.

Впечатлениями от путешествия во времени он поделился в своем блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

В курортной Евпатории широкий выбор кафе и ресторанов, но столовая, которой отдал предпочтение блогер, привлекла его своим «колоритом» и местоположением — заведение находится на первой береговой линии, из его окон открывается чудесный вид на море.

«Когда-то в ней ели советские туристы, теперь едят русские. Это же настоящая машина времени — разумеется, мы тоже решили в нее зайти», — делится блогер.

Уже на входе туристы ощутили дух СССР: светлое помещение с высокими потолками, решетки на окнах, простенький интерьер. Металлическая линия раздачи и меню, написанное «от руки», добавляли соответствующий антураж.

Как и в советских столовых, здесь большой выбор выпечки, гарниров, мясных блюд и супов. Однако цены уже не советские.

«Еда оказалась самой обычной. В общем-то, так кормят и в любой другой столовой. Ну, разве что свежий морской ветер добавлял нашему обеду особый «привкус отпуска«», — поделился путешественник.

Специалисты отмечают, что столовые советского типа являются неплохой альтернативой фастфуду. При этом «нормальные» цены общепит зачастую удерживает за счет закупки менее качественной продукции, чем для более дорогих кафе и ресторанов. Об этом ForPost рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

«Все зависит от того, насколько производитель добросовестный. Чтобы удешевить стоимость блюд, многие берут самые дешевые продукты, не всегда хорошего качества», — пояснила собеседница издания.

При посещении столовых она рекомендует обращать внимание не только на качество продукции, но и на ее свежесть. Так, именно столовые часто грешат реализацией приготовленных заранее блюд. Насытиться такой едой, конечно, можно, но вот пользы от нее не будет никакой.

«Главное, чтобы контролировались сроки реализации продукции, так как после столовых часто бывают отравления», — подчеркнула Ирина Сухарева.

Лучше всего готовить дома и из качественных продуктов, тогда можно получить от пищи не только пользу, но и удовольствие, считает эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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