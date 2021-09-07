Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.8
воздух +21
море +24

Власть

Бескрайнее поле амброзии обнаружили на окраине Симферополя

Бескрайнее поле амброзии обнаружили на окраине Симферополя

фото © соцсети

Цветущие кусты опасного сорняка доставляют множество неприятностей местным жителям.

На окраине крымской столицы амброзия, являющаяся опасным аллергеном, разрослась настолько сильно, что образовалось огромное поле.

Большие площади земли, заросшие сорняком, находятся возле поселка Айкаван под Симферополем. Сейчас растение только подходит к стадии цветения, а когда бутоны раскроются жителям близлежащих районов придется очень несладко, так как пыльца амброзии разносится ветром на большие расстояния.

Горожане пытаются ликвидировать аллерген на своих улицах, однако справиться с такой площадью, заросшей сорняком, своими силами не получится.

«Вообще этим должны заниматься Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города! Куда смотрят административно-техническая инспекция нашего города!?», - недоумевает жительница Симферополя Ирина Малакан.

Напомним, что глава республики назначил ответственных за борьбу с амброзией должностных лиц. Жители Крыма и Севастополя страдают от данного сорняка, так ка кон вызывает сильную аллергическую реакцию. В частности, сорняк во всю цветет в районе Петровской балке в Симферополе, а также в пригороде крымской столицы. Руководство Севастополя и вовсе признало свою беспомощность против этого растения.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе деревья станут памятниками природы. Севприроднадзор приступает к работе по приданию статуса памятников природы историческим деревьям.

Ответственных за уборку амброзии назначили в Крыму. Власти назначили ответственных за борьбу с амброзией и другими карантинными объектами, сообщил вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.

Пять краснокнижных моржей перевозят из Крыма в Москву. Пятерых моржей из ялтинского театра морских животных отправляют в Москву. Такое решение принял суд. Процесс транспортировки контролируют зоологи.

Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК. В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Происшествия
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.

Происшествия
В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»

В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу»

Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.

Власть
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму

ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму

Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.

Власть
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации