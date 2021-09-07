Бескрайнее поле амброзии обнаружили на окраине Симферополя

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Цветущие кусты опасного сорняка доставляют множество неприятностей местным жителям.

На окраине крымской столицы амброзия, являющаяся опасным аллергеном, разрослась настолько сильно, что образовалось огромное поле.

Большие площади земли, заросшие сорняком, находятся возле поселка Айкаван под Симферополем. Сейчас растение только подходит к стадии цветения, а когда бутоны раскроются жителям близлежащих районов придется очень несладко, так как пыльца амброзии разносится ветром на большие расстояния.

Горожане пытаются ликвидировать аллерген на своих улицах, однако справиться с такой площадью, заросшей сорняком, своими силами не получится.

«Вообще этим должны заниматься Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города! Куда смотрят административно-техническая инспекция нашего города!?», - недоумевает жительница Симферополя Ирина Малакан.

Напомним, что глава республики назначил ответственных за борьбу с амброзией должностных лиц. Жители Крыма и Севастополя страдают от данного сорняка, так ка кон вызывает сильную аллергическую реакцию. В частности, сорняк во всю цветет в районе Петровской балке в Симферополе, а также в пригороде крымской столицы. Руководство Севастополя и вовсе признало свою беспомощность против этого растения.

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