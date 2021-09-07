Автовладельцам в РФ объяснили разницу между бензином АИ-95 и АИ-92

фото © Новости Крыма

От таких вопросов буквально ломятся поисковые сайты. Расставим окончательные точки над i в этой проблеме с учетом внедрения все более передовых технологий производства топлива, а также выясним, какой бензин выйдет для водителей экономичнее.

В головах многих водителей засел стереотип - если автопроизводитель допускает заливать в автомобиль как 95-й, так и 92-й бензин, то предпочтение непременно следует отдать более высокооктановому, хотя бы потому, что в этом случае будет обеспечена максимальная производительность и экономичность силового агрегата.

Так действительно было примерно до начала «нулевых», когда на отечественных топливных заводах выпускалось горючее без кислородосодержащих добавок МТБЭ. На тот момент двигатели, работающие на 95-м топливе, давали прибавку в экономичности в 2-3% в сравнении с употреблением бензина АИ-92.

Что происходит сегодня? В последние годы практически все российские производители топлива провели модернизацию производства. Топливо стало более экологичным, и октановое число повышается сегодня, как правило, не путем добавления специальных добавок-антидетонаторов (так из Аи-76 можно легко получить Аи-92, а из Аи-92 - Аи-95), а метилтретбутилового эфира (МТБЭ). МТБЭ характеризуется высоким октановым числом и нетоксичностью. Для справки: при добавлении 10-15% МТБЭ в состав бензина рост октанового числа составляет порядка 6 - 12 единиц.

При несомненных плюсах новых высокоэкологичных и высокоэффективных бензинов, созданных добавлением кислородосодержащих добавок МТБЭ, они имеют и известные недостатки. В частности, у МТБЭ высокая летучесть, соответственно такие компоненты могут активно испаряться из бензина в жаркую погоду.

Что происходит в итоге? Правильно - машина будет терять мощность, если постоит без движения неделю-две из-за снижения октанового числа. Собственно, многие наверняка лично испытали эффект такого испарения, когда после возвращения из командировки или отпуска сели в стоявший на приколе автомобили, а он, как говорят - «не едет», «тупит» при разгоне.

Иными словами, в большинстве случаев топливо АИ-95 не даст вашему автомобилю ощутимой прибавки в мощности и экономичности в сравнении с 92-м бензином. И тем не менее, многое еще зависит от того, под какое топливо на заводе калибруют двигатель. Возьмем для примера кроссовер Renault Arkana. Для машин с 1,3-литровым бензиновым 150-сильным турбомотором испанской сборки, имеющим непосредственный впрыск, 95-й бензин рекомендован, а 92-й, удовлетворяющие нормам Евро 5, - допускается. О чем это говорит? О том, что аркановский «движок» специально адаптирован к эксплуатации на бензине АИ-92 при степени сжатия 10,6:1. Иными словами, наилучшие показатели по экономичности и отдаче турбомотор не продемонстрирует, но и потери в мощности будут минимальными - максимум 0,5-1%.

Другое дело, когда вы заливаете 92-е топливо в двигатель, к примеру, Mazda CX-5 второго поколения, который на езду на низкооктановом бензине попросту не рассчитан из-за чрезвычайно высокой степени сжатия (14:1). Соответственно, 92-й бензин 2-литровый 150-сильный движок попросту погубит, причем достаточно быстро. А именно силовой агрегат начнет серьезно страдать от детонации при работе под нагрузкой, и никакие углы опережения зажигания разницу в октановом числе в данном случае не компенсируют. В результате повышенных нагрузок на мотор образуются царапины на внутренних стенках цилиндров, в перспективе - оплавятся поршни, спекутся кольца, потеряют форму шатуны. Также из-за использования нерегламентированного топлива быстро выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Отсюда вывод. Если для вашего автомобиля допустимо использование как 92-го, так и 95-го бензина, использовать первый допустимо, мирясь с совсем незначительной потерей мощности и экономичности при езде в динамичной манере. В то же время, если рекомендовано топливо не ниже АИ-95, а степень сжатия соответственно высока (выше 10), рисковать не стоит. Игра в данном случае явно не стоит свеч. Тем более, что при поломке выяснится, что вы заливали в автомобиль топливо, которое не регламентировано производителем, дилер будет вправе отказать вам в гарантийном ремонте.

В тексте использованы материалы: Форпост,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аэропорт Симферополя в августе обслужил рекордное число пассажиров. Международный аэропорт Симферополь в августе обслужил рекордные 1,3 млн пассажиров.

Водителей в Крыму пугают летающие над дорогой воздушные шары. Полуостров привлекает любителей экзотических и экстремальных видов спорта.

Пассажирам из Санкт-Петербурга пришлось разгружать багаж в аэропорту Крыма. Туристам не сразу удалось найти администратора в терминале.

Куда в Крыму обратиться с жалобой на качество дороги. Если ваше передвижение по дороге на машине превращается в некий квест (попадаете из одной ямы в другую или на пути встретилось упавшее от ветра дерево, перекати-поле и обычный мусор, а может, не работает светофор), звоните в подведомственное учреждение Министерства транспорта Крым «Крымавтодор».