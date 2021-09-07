«Аллею Аполлонов» в Симеизском парке выложат гранитной плиткой

Заключен контракт на проектирование 3-й очереди Симеизского парка – это территория от спортплощадок до набережной.

Вся проектно-сметная документация должна быть готова до конца текущего года, а сами работы начнутся не ранее 2023-го.

Здесь отремонтируют парковые дорожки, обустроят наружное освещение, установят скамейки и урны. Также запланировано дополнительное озеленение. Об этом сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Ялты Дмитрий Гаврилец.

Он напомнил, что ремонт Симеизского парка разделен на 3 этапа: в 2020-м на месте заброшенного стадиона, примыкающего к «Аллее Аполлонов», был построен спортивный кластер, обновлены дорожки, обустроена новая детская площадка, установлены скамейки и урны. В этом году начался ремонт самой «Аллеи Аполлонов».

«Ремонт предполагает мощение аллеи гранитной плиткой, замену коммуникаций, обустройство двух сухих фонтанов, восстановление обрушившейся в феврале подпорной стены, установку новых малых архитектурных форм», — напомнил Дмитрий Гаврилец. Он также добавил, что из-за повышения стоимости гранитной плитки сейчас проводится корректировка проекта, но, несмотря на это, контракт должен быть исполнен до конца года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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