Власть
«Аллею Аполлонов» в Симеизском парке выложат гранитной плиткой
Заключен контракт на проектирование 3-й очереди Симеизского парка – это территория от спортплощадок до набережной.
Вся проектно-сметная документация должна быть готова до конца текущего года, а сами работы начнутся не ранее 2023-го.
Здесь отремонтируют парковые дорожки, обустроят наружное освещение, установят скамейки и урны. Также запланировано дополнительное озеленение. Об этом сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Ялты Дмитрий Гаврилец.
Он напомнил, что ремонт Симеизского парка разделен на 3 этапа: в 2020-м на месте заброшенного стадиона, примыкающего к «Аллее Аполлонов», был построен спортивный кластер, обновлены дорожки, обустроена новая детская площадка, установлены скамейки и урны. В этом году начался ремонт самой «Аллеи Аполлонов».
«Ремонт предполагает мощение аллеи гранитной плиткой, замену коммуникаций, обустройство двух сухих фонтанов, восстановление обрушившейся в феврале подпорной стены, установку новых малых архитектурных форм», — напомнил Дмитрий Гаврилец. Он также добавил, что из-за повышения стоимости гранитной плитки сейчас проводится корректировка проекта, но, несмотря на это, контракт должен быть исполнен до конца года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Девелопер грозится уничтожить молодежное арт-пространство в Крыму. Арт-пространство «Консерватория» надеется привлечь внимание к своей деятельности и продолжить работу в Доме культуры бывшего консервного завода Симферополя, чья территория сейчас активно застраивается.
Севастопольцев испугали буровые установки у моря. На днях на оползнеопасных участках на Северной стороне Севастополя появились буровые установки, а сегодня дело дошло до свай.
В Крыму продолжает падать рождаемость и расти смертность. За первую половину 2021 года Республика Крым и Севастополь не смогли преодолеть рост показателя естественной убыли населения.
В Крыму стало меньше мяса и больше пирожных. В Крыму снижаются объемы производства пищевой продукции: за 7 текущего года показатель составил 96,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму
Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 6 сентября на территории Крыма зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 7 сентября фото
Сегодня, 7 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчан не пустят в игорную зону даже на работу
Крымчане не смогут работать в казино «Золотой берег». Информация об этом появилась в соцсетях.
19 часов назад
Вооруженное ограбление банка в Орджоникидзе попало на видеовидео
24 часа назад
Грабитель из Крыма сжег украденные деньгифото
22 часа назад
В Ялте пьяный водитель пытался поставить опрокинутый джип на колесавидео
21 час назад
Мопедист насмерть разбился на «Тавриде»фото
19 часов назад
Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима
Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотиков.