Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»

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«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в видеообращении, распространенном сегодня в соцсетях.

«Хочу поблагодарить за профессиональную работу сотрудников УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Мы другого не ожидали, уверены были, что всех раскроют и поймают. Артист готовит террористов. Глава Украинского государства другой тактики не имеет – пробует путем жертв, насилия и террора запугать крымчан. Тактика такая не пройдет. Уверен, что у нас сил достаточно, ответ будет дан всем, все будут арестованы», – сказал Аксенов.

По его словам, «правоохранители продолжат поиск возможных сообщников и участников подрыва газопровода, который совершили в конце августа сторонники запрещенной в России организации меджлис».

«Суд уже троим избрал меру пресечения. Будем раскручивать эту группу дальше. Понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб под руководством американцев, без них это все бы не обошлось. Правоохранительная система Республики Крым готова к отражению любых нападок, терроризм не пройдет в Крыму. Все, кто будут способствовать террористам, пытаться выходить и оказывать давление на органы власти в публичном поле, однозначно эти действия будут пресечены очень жестко», – подчеркнул Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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