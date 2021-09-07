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Аэропорт Симферополя в августе обслужил рекордное число пассажиров
Международный аэропорт Симферополь в августе обслужил рекордные 1,3 млн пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Международный аэропорт Симферополь обслужил в августе 1 264 477 пассажиров, что на 39% больше показателей этого же месяца еще доковидного 2019 года. Месячный трафик стал максимальным за все время наблюдений, превысив на 48 тысяч человек предыдущий рекорд, зафиксированный в июле этого года», – говорится в сообщении.
Пик пассажиропотока зафиксирован 21 августа: в этот день обслужили 45,6 тысячи человек на прилет и вылет. Это тоже рекордный показатель за всю историю аэропорта.
«Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополь в августе – это Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Уфа. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам августа стала авиакомпания «Аэрофлот». В целом за восемь месяцев 2021 года аэропорт Симферополь обслужил 5 018 153 пассажира. Это на 72% превышает показатели 2020 года и на 35% – доковидного 2019 года», – пояснили в пресс-службе.
Пятимиллионного пассажира в аэропорту встретили 31 августа – на три месяца раньше доковидного года. Для сравнения, в 2019 году аэропорт в целом обслужил 5,14 млн туристов, в 2020 году – 4,5 млн.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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