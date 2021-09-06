Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима

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Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что 8 февраля текущего года подсудимый вместе с матерью и отчимом находился в квартире, где проживала семья, по улице Красноармейская в Евпатории. На почве неприязненных отношений молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, зашел в спальную комнату, где нанес отчиму не менее 25 ударов складным ножом. От полученных множественных колото-резаных ранений шеи, грудной клетки и живота 51-летний мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мать подсудимого позвонила женщине, проживающей по соседству, попросив о помощи. После того, как женщина подошла к квартире и попыталась зайти внутрь, подсудимый, держа в руке нож, угрожал последней убийством. Во время осмотра комнаты, где жил осужденный, было обнаружено и изъято наркотическое средство – 0,8 г производного N-метилэфедрона.

20-летний евпаториец признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство, части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством, части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в значительном размере. Суд приговорил молодого человека к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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