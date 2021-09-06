Вооруженное ограбление банка в Орджоникидзе попало на видео

В ходе расследования дела о вооруженном ограблении отделения банка в феодосийском поселке Орджоникидзе полицейские Феодосии совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали в северной столице подозреваемого в совершении этого разбойного нападения.

«По имеющейся информации, злоумышленник ворвался в помещение банковского отделения в поселке городского типа Орджоникидзе в Феодосии. Внутри в это время находились пожилая посетительница и две сотрудницы банка – операционист и кассир. Угрожая им применением похожего на пистолет предмета, подозреваемый закрыл дверь изнутри и похитил из кассы 484 тысяч рублей, 2 тысячи долларов США и 725 евро. Одна из девушек попыталась оказать нападавшему сопротивление, однако он сбил ее с ног и повалил на пол, а затем покинул место преступления», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция Феодосии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.

«В результате кропотливой работы оперативные сотрудники установили местонахождение злоумышленника в городе Санкт-Петербурге. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение многочисленных кредитов. Выяснилось, что задержанный, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее был неоднократно судим на территории своего государства за совершение преступлений против собственности, среди которых разбойное нападение и кражи из квартир и домовладений», – говорится в сообщении МВД России.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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