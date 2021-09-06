Власти Ялты ищут протечки воды в районе просадки грунта на улице Красных Партизан

Утечки воды являются наиболее вероятной причиной просадки грунта в районе многоквартирного дома на улице Красных Партизан в Ялте.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко после осмотра территории вместе с директором центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяной Гореловой.

«Жильцы жалуются, что дом №11 по улице Красных Партизан «ползет» – в асфальте трещины, есть просадки грунта. Осмотрела вместе с прибывшим по моей просьбе директором центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяной Гореловой. Угрозы жизни нет, причина просадок, судя по всему, утечки воды. Ищем чьи - срочно обследуем все сети», – заявила Павленко.

При этом она обратила внимание, что «важно защитить дом от воды еще и сверху». «Кровля течет, но своими силами можем только латать, поэтому думаем над вариантами», – подчеркнула градоначальница. Глава администрации также пообещала, что до конца года в районе дома будет обустроен тротуар, а в следующем году – сделана детская площадка и запланирован спил потенциально опасных деревьев.

«Ну и нужно разобраться с бардаком в адресах: квартиры в одном подъезде имеют нумерацию трех домов улицы Красных Партизан - №№11, 11 А и 11 Б», – добавила Павленко и предложила жителям быстрее оформить в собственность придомовую территорию. В этом случае, по ее словам, проблемы решать будет проще.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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