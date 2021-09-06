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Странности

В Ялте пьяный водитель пытался поставить опрокинутый джип на колеса

13:42 понедельник, 6 сентября 2021
Ялта

В Ялте в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся внедорожник Land Rover, по предварительной информации, водитель был пьян.

Информация о ночном происшествии на улице Красноармейской появилась в социальных сетях.

По видеозаписям очевидцев видно, как на проезжей части на боку лежит машина, которую в одиночку пытается поставить на колеса водитель. При этом он не скрывает, что пребывает в алкогольном дурмане. Очевидцы также утверждают, что горе-водитель успел зацепить еще несколько машин.

В крымском главке МВД корреспонденту РИА Новости Крым сообщили, что сотрудники ГИБДД выезжали на место происшествия, в котором, по предварительной информации, никто не пострадал.

«В ходе проверки факта ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что у водителя имеются признаки опьянения. Водитель от освидетельствования отказался, в связи с чем в отношении него был составлен админпротокол в соответствии со статьей 12. 26 КоАП РФ за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Меру наказания правонарушителю определит суд», - прокомментировали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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