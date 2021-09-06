Происшествия
В Севастополе со скалы упал еще один турист
В Севастополе в районе пляже «Серебряный» с высоты сорвался мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. На помощь пострадавшему туристу оперативно выехала дежурная смена спасателей.
«К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Спасатели нашли пострадавшего, оказали первую помощь, затем эвакуировали его катером в безопасное место и передали бригаде скорой помощи», - рассказали в Центре гражданской защиты.
Поисково-спасательные работы длились около получаса, в них были задействованы три человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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