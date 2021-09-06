В Севастополе деревья станут памятниками природы

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Севприроднадзор приступает к работе по приданию статуса памятников природы историческим деревьям.

Об этом сообщила на минувшем заседании правительства Севастополя директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Перечень деревьев, о которых идет речь, содержится в принятом в сентябре 2019 года региональном законе № 544-ЗС «Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя». Это был последний закон, принятый заксобранием первого созыва.

Помимо нескольких территорий, которым депутаты сочли нужным придать статус ООПТ (гора Спилия, плато Мекензи, Сапун-гора и др.), в законе содержится перечень отдельных растений или их групп, которые заслуживают статуса памятника природы регионального значения. Это можжевельник высокий «Патриарх Тавриды» на мысе Сарыч, растущая там же фисташка, дубы в окрестностях села Озерного, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы и платан в Терновке, который изображен на гербе села. Его обхват — более 6 метров, высота около 25 метров. По легенде, платан посажен в конце XVIII века академиком Петербургской академии наук Петером Симоном Палласом, по имени которого дерево и было названо.

О каждом из потенциальных памятников есть что рассказать: «Патриарх Тавриды», например, считается деревом в возрасте от двух до трех тысяч лет (!). Диаметр его ствола — около полутора метров, а высота — 15 метров, что очень много для можжевельника. Недавно этот самый большой и старый можжевельник России боролся за звание «Дерева России – 2021». Однако победителем стал Тургеневский дуб, произрастающий в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области.

В тексте использованы материалы: Форпост

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