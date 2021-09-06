В Севастополе автомобиль снес забор и пешехода

Утро понедельника в Севастополе началось с дорожно-транспортного происшествия.

На улице Котовского водитель въехал в забор и сбил пешехода, сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе севастопольского МВД, авария произошла около 7:45 утра — 65-летний водитель автомобиля Nissan Murano, не справившись с управлением, въехал в ограждение и в проходившую по тротуару девушку. Также повреждения получил стоящий неподалеку автомобиль Nissan Primera. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу.

«Признаков опъянения у водителя не установлено. По факту дорожного происшествия проводится проверка», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.

Как уточняется, повреждение ограждения в результате ДТП зафиксировано на протяжении 25 метров.

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