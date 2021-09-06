В селе под Симферополем сгорела баня

В селе Лозовое Симферопольского района загорелась баня, пристроенная к двухэтажному жилому дому.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Существовала серьезная угроза распространения огня на все жилое строение.«Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, локализовали, а затем полностью ликвидировали пожар. Огнем полностью уничтожена кровля строения», — рассказали в МЧС.

Площадь пожара составила 70 метров квадратных, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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