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Власть

В России водителей будуь наказать за лишние динамики в авто

09:20 понедельник, 6 сентября 2021

Установка дополнительных динамиков в автомобиль может вылиться в штраф – в ГИБДД предупредили, что это является нарушением.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Уточняется, что динамики и усилители звука должны соответствовать положениям по допуску авто к эксплуатации. Установка дополнительного аудиообрудования подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть разрешение на данные манипуляции необходимо получать от ГИБДД.

Если нарушение выявлено впервые, то водителя грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей, за повторное – могут снять автомобиль с регистрации.

При этом вопрос влияния на безопасность каждого установленного компонента, как отметили силовики, должен рассматриваться в индивидуальном порядке.

Как ранее сообщалось, с 1 июля в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей с пробегом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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