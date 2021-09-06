Власть
В России водителей будуь наказать за лишние динамики в авто
Установка дополнительных динамиков в автомобиль может вылиться в штраф – в ГИБДД предупредили, что это является нарушением.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Уточняется, что динамики и усилители звука должны соответствовать положениям по допуску авто к эксплуатации. Установка дополнительного аудиообрудования подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть разрешение на данные манипуляции необходимо получать от ГИБДД.
Если нарушение выявлено впервые, то водителя грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей, за повторное – могут снять автомобиль с регистрации.
При этом вопрос влияния на безопасность каждого установленного компонента, как отметили силовики, должен рассматриваться в индивидуальном порядке.
Как ранее сообщалось, с 1 июля в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей с пробегом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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