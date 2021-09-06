Общество
В объектив туристов попали крымские куланы
В природном парке «Тарханкутский» на западном побережье Крыма туристам удалось запечатлеть табун куланов.
Фотографиями необычных для крымских пейзажей животных поделился путешественник Тихон Синицын.
«Сбылась мечта. В одном из наиболее пустынных уголков Крыма, в районе балки Кастель и Джангуля, видел табунчик куланов. Пожалуй, что это одна из самых невероятных встреч за это лето», — написал Синицын на своей странице в Facebook.
На деле куланы гуляют не на свободе, а на территории большого вольера, огражденного по периметру забором. Им выделено около 100 га в балке Большой Кастель.
Из-за пересеченной местности куланов можно наблюдать, только когда они соизволят подойти достаточно близко к заграждению, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.
«Эти куланы были привезены из заповедника «Аскания-Нова» в 2013 году вместе со степными антилопами сайгаками. Сайгаки не смогли выжить в вольере, а вот куланы выжили», — объясняет зоолог.
Вольер был сооружен и заселен дикими копытными в рамках грандиозного европейского проекта «Восстановление степной природной экосистемы с участием диких копытных», который осуществлялся под эгидой Всемирного фонда дикой природы в Европе.
Ожидалось, что в дальнейшем копытных выпустят на волю — в степь, на территорию национального парка. Правда, реализовать планы не удалось из-за браконьеров и хищников.
«Как показал опыт «Аскании-Нова», только ограда вокруг всего парка могла гарантировать сохранность животных», — заключил Иванов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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