Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса ● В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса ● Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида ● В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса ● Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев
В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса
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За 5 сентября на территории Крыма зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 5 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 208 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3313 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, выздоровевших за весь период – 62 089 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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