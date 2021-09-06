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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса

10:01 понедельник, 6 сентября 2021
В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса

фото © strana.ua

За 5 сентября на территории Крыма зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции.

 Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 5 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 208 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3313 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, выздоровевших за весь период – 62 089 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса. За 4 сентября на территории Крыма зарегистрировано 256 случаев коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа стартовала в крымских поликлиниках. Кампания иммунизации от гриппа стартовала в поликлиниках Крыма.

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса. За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида. До 70% сотрудников образовательных учреждений вакцинированы от COVID-19.

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В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса

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