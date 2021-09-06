В Крыму состоится проверка системы оповещения

МЧС Крыма информирует граждан о том, что 6 октября 2021 года в Крыму будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что проверка будет комплексной. «Об этом говорилось на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Комплексные проверки систем оповещения проводятся два раза в год. Ближайшая намечена на 6 октября текущего года» - сообщил Садаклиев.

По его словам, на территории Крыма будет задействована региональная автоматизированная система централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М), с включением средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения Крыма.

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