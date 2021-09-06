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Власть

В Крыму состоится проверка системы оповещения

11:30 понедельник, 6 сентября 2021

МЧС Крыма информирует граждан о том, что 6 октября 2021 года в Крыму будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что проверка будет комплексной. «Об этом говорилось на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Комплексные проверки систем оповещения проводятся два раза в год. Ближайшая намечена на 6 октября текущего года» - сообщил Садаклиев.

По его словам, на территории Крыма будет задействована региональная автоматизированная система централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М), с включением средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымских татар в Крыму задержали по делу о «повреждении газопровода». Несколько крымских татар, которых в ФСБ назвали «сторонниками запрещенного в России за экстремизм крымскотатарского меджлиса» задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода.

В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ. Среди задержанных – известный крымскотатарский активист Леммар Юнусов.

Проверка началась в севастопольском детдоме после сообщений об избиении воспитанников. Прокуратура Севастополя начала проверку деятельности госучреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».

В Крыму задержан известный крымскотатарский активист. В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.

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