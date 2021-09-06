В Крыму считают, что сточные воды лучше опресненных морских

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Если Крым из-за дефицита воды не откажется от планов на строительство опреснителей, намного безопаснее для полуострова было бы опреснять не морскую воду, а очищенные сточные воды.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Во-первых, по словам специалиста, таким образом можно было бы существенно сократить экологически опасные продукты опреснения в виде солей, поскольку в сточных водах их содержание намного ниже, чем в морской воде.

«Минерализация очищенных сточных вод составляет около 500 мг (0,5 г – ред.) на литр. А соленость морской воды – около 18 граммов на литр. То есть, разница более чем 30-кратная, - сравнил Копачевский. – И это те соли, которые чрезвычайно вредны для окружающей среды, с которыми во всем мире пытаются бороться, из-за чего, кстати, даже отказываются от опреснения в условиях нехватки воды».

Второй аргумент в пользу опреснения сточных вод состоит в том, что морскую воду нельзя избавить от солей на 100%: даже после опреснения в ней останется содержание солей хлорида натрия.

А это значит, что такую воду нельзя использовать для нужд сельского хозяйства, которое было бы логично в первую очередь переориентировать на потребление не питьевой, а технической воды. «Если же обратным осмосом будут очищаться сточные воды – а для сельского хозяйства высокая степень очистки, как правило, не требуется – то минеральный состав там будет включать многокомпонентные солевые остатки, которые не столь критичны для почвы, как конкретно натрия хлорид, с которым мы имеем дело в морской воде.

Это принципиально важные вещи, о которых нельзя забывать», - подчеркнул Копачевский. Ранее сообщалось о том, что госкорпорация Ростех может предложить правительству России строительство в Крыму сразу девяти опреснителей, для работы которых понадобится около 900 МВТ электроэнергии.

Соответственно, для этого потребуется построить отдельные объекты генерации, стоимость которых предварительно оценивается в 78 миллиардов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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