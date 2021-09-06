В Крыму нашли очень странный, но хорошо сохранившийся череп

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Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук нашли почти полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты.

Как сообщила пресс-служба КФУ, такая находка сделана впервые на территории Европы.

«До этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье. Во всем мире известно еще два аналогичных из Китая», – говорится в сообщении.

Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, по данным пресс-службы университета, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium. «Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии, – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов. – Находка почти целого черепа рыси тоже дает дополнительные возможности для уточнения ее систематического положения. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 – 0,8 млн лет)».

Неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками древних животных обнаружили в июне 2018 года в Крыму при строительстве трассы «Таврида».

Пещеру и территорию вокруг нее решили благоустроить и превратить в научно-образовательный и рекреационный центр.

В сентябре 2020 года строители начали обустраивать туристический маршрут в пещере у трассы «Таврида».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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