Умер Бельмондо

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На 89-м году жизни скончался известный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.

Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на адвоката актера.

Подробности случившегося не сообщаются. Жан-Поль Бельмондо - французский актер театра и кино, славу которому принесла роль в фильме «На последнем дыхании» (1959).

На заре карьеры он создал кинообраз молодого бунтаря с обаятельной улыбкой и стал одним из любимых актеров разных поколений.

Свое реноме он укрепил в ленте «Чочара» Витторио Де Сика, где он сыграл вместе с Софи Лорен.

За эту ленту ей была присуждена американская кинопремия «Оскар». К лучшим ролям Бельмондо относят его героя в фильме «Женщина есть женщина» (1961), персонаж Луи Маля в картине «Вор» (1967), Франсуа Трюффо в фильме «Сирена с «Миссисипи», Жосс Бомон из фильма «Профессионал» (1981). Бельмондо стал одним из самых успешных французских актеров, он даже основал компанию Cerito для производства собственных лент.

И с 1987 году совмещал работу в театре и кино. В 2001 году перенес инсульт и временно прекратил работу. И только спустя семь лет состоялось его триумфальное возвращение на съемочную площадку — 75-летний актер снялся в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака».

Позже в интервью журналу «Пари-матч» он признался, что хоть и сыграл в порядка ста фильмах и десятках театральных постановок, на съемках этой картины он «был счастлив как никогда». О завершении своей карьеры Жан-Поль Бельмондо объявил в 2015-м.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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