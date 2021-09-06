Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +15
море +24

Происшествия

Умер Бельмондо

17:46 понедельник, 6 сентября 2021
Умер Бельмондо

фото © Новости Крыма

На 89-м году жизни скончался известный французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.

Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на адвоката актера.

Подробности случившегося не сообщаются. Жан-Поль Бельмондо - французский актер театра и кино, славу которому принесла роль в фильме «На последнем дыхании» (1959).

На заре карьеры он создал кинообраз молодого бунтаря с обаятельной улыбкой и стал одним из любимых актеров разных поколений.

Свое реноме он укрепил в ленте «Чочара» Витторио Де Сика, где он сыграл вместе с Софи Лорен.

За эту ленту ей была присуждена американская кинопремия «Оскар». К лучшим ролям Бельмондо относят его героя в фильме «Женщина есть женщина» (1961), персонаж Луи Маля в картине «Вор» (1967), Франсуа Трюффо в фильме «Сирена с «Миссисипи», Жосс Бомон из фильма «Профессионал» (1981). Бельмондо стал одним из самых успешных французских актеров, он даже основал компанию Cerito для производства собственных лент.

И с 1987 году совмещал работу в театре и кино. В 2001 году перенес инсульт и временно прекратил работу. И только спустя семь лет состоялось его триумфальное возвращение на съемочную площадку — 75-летний актер снялся в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака».

Позже в интервью журналу «Пари-матч» он признался, что хоть и сыграл в порядка ста фильмах и десятках театральных постановок, на съемках этой картины он «был счастлив как никогда». О завершении своей карьеры Жан-Поль Бельмондо объявил в 2015-м.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ночные разборки в Севастополе закончились поножовщиной. Жителям проспекта Генерала Острякова в Севастополе накануне ночью было не до сна. Их покой нарушили разборки явно нетрезвых личностей под окнами многоквартирного дома №155.

В Севастополе со скалы упал еще один турист. В Севастополе в районе пляже «Серебряный» с высоты сорвался мужчина.

В селе под Симферополем сгорела баня. В селе Лозовое Симферопольского района загорелась баня, пристроенная к двухэтажному жилому дому.

Мопедист насмерть разбился на «Тавриде». На федеральной трассе «Таврида» в Крыму произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Общество
В Крыму нашли очень странный, но хорошо сохранившийся череп

В Крыму нашли очень странный, но хорошо сохранившийся череп

Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук нашли почти полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты.

Происшествия
Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима

Житель Евпатории приговорен к восьми годам колонии за убийство отчима

Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса

За 5 сентября на территории Крыма зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции.

Власть
В Севастополе деревья станут памятниками природы

В Севастополе деревья станут памятниками природы

Севприроднадзор приступает к работе по приданию статуса памятников природы историческим деревьям.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации