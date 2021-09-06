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Власть

Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

20:50 понедельник, 6 сентября 2021
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

фото © Новости Крыма

На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

«С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательный полигон «Ягорлык», находящийся в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными», – говорится в сообщении.

В начале июля Минобороны Украины заявило о выходе на полную мощность крупнейшего в стране военного полигона «Ягорлык» в Херсонской области площадью около 3,7 тыс. га. Инфраструктура полигона позволяет проводить на нем пуски зенитных управляемых ракет, отрабатывать навыки ведения противовоздушного боя, а также испытывать перспективное оружие большой дальности, такое как противокорабельный комплекс «Нептун» или реактивная система залпового огня «Ольха». Строительство «Ягорлыка» велось с конца 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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