Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

фото © Новости Крыма

На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

«С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательный полигон «Ягорлык», находящийся в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными», – говорится в сообщении.

В начале июля Минобороны Украины заявило о выходе на полную мощность крупнейшего в стране военного полигона «Ягорлык» в Херсонской области площадью около 3,7 тыс. га. Инфраструктура полигона позволяет проводить на нем пуски зенитных управляемых ракет, отрабатывать навыки ведения противовоздушного боя, а также испытывать перспективное оружие большой дальности, такое как противокорабельный комплекс «Нептун» или реактивная система залпового огня «Ольха». Строительство «Ягорлыка» велось с конца 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади. Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Высадка десанта и боевые стрельбы: Россия проведет в Крыму масштабные учения. На полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения с участием более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.

Посол России предостерегает Великобританию и советует ее кораблям не приближаться к Крыму. Посол России в Лондоне Андрей Келин предостерег Великобританию от захода ее кораблей без заблаговременного предупреждения в морскую акваторию вблизи Крыма.

НАТО планирует усилить позиции в Черноморском регионе. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что в будущем НАТО планирует усилить свои позиции в Черноморском регионе.