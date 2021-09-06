Учитель математики поставил главе Сбербанка Грефу двойку в Севастополе

Массовая цифровизация с установкой экранов-телевизоров по российским школам, которую продвигает глава Сбербанка Герман Греф, — это «тупой кривой кухонный нож, который используется для операции на сердце».

Такую оценку цифровым изменениям российского образования дал доктор физико-математических наук, популяризатор математики Алексей Савватеев.

«В деятельности образования Греф ничего не понимает. Почему его на полном серьезе слушают? Либо мир сходит с ума, либо — я. Но я знаю, что я нормальный.

Мир нормального человека скажет Грефу: не лезьте не в свое дело. Это должен ему сказать Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста, поставьте Грефа на место», — предложил Алексей Савватеев.

По мнению полярного математика, наша интеллектуальная сокровищница скудеет. При этом 2% населения получают доступ к шикарным возможностям, лучшим в мире. Например — «Сириус»: ничего похожего не больше нигде на планете Земля.

«Пока мы не вернем в школы нормальные зарплаты учителям, их статус, запрет на требование любой документации с учителей, кроме одной строчке в журнале — какие темы были пройдены на прошедшем уроке, — ситуацию в образовании не изменить», — считает Савватеев.

По мнению Савватеева, Грефу, который активно проникает в сферу образования, надо поставить задачу. Первая — войти в Крым и «перестать валять дурака». Сбербанка в Крыму до сих пор нет.

«Более того, я бы задал ему вопрос: вы чей гражданин? Если вы гражданин нашей родины, почему ваш Сбербанк не работает в Крыму? Я не говорю: завтра войди в Крым. Но если у него есть какие-то объективные причины не входить в Крым, пусть он их открыто всем озвучит. И мы всей страной их обсудим», — говорит математик.

Пока Греф не решил эту задачу — ему двойка, и ни по каким другим поводам он не имеет права высказываться, — был категоричен доктор физико-математических наук Савватеев.

«И еще: никогда, Герман Оскарович, не высказывайтесь про образование, вы в нем ничего не понимаете. Это часть моего общественного договора с Грефом. Подпись: учитель Савватеев, популяризатор математики, доктор физ.-мат. наук», — завершил Алексей Савватеев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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