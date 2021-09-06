Происшествия
Туристка повредила ногу в районе водопада Джур-Джур
В минувшие выходные спасатели эвакуировали туристку, которая вечером гуляла в районе водопада Джур-Джур.
Она поскользнулась на камнях, повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.
Прибывшие на место сотрудники ГКУ «Крым-Спас» наложили на ногу пострадавшей шину и доставили ее к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Еще один инцидент произошел в эти выходные в крымских горах, где потерялось двое туристов. Они заблудились при спуске в горы Пахкал-Кая. Спасателям потребовалось немного времени, чтобы найти туристов и проводить их к личному автомобилю. В медицинской помощи они не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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