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Происшествия

Туристка повредила ногу в районе водопада Джур-Джур

13:29 понедельник, 6 сентября 2021
Алушта

В минувшие выходные спасатели эвакуировали туристку, которая вечером гуляла в районе водопада Джур-Джур.

Она поскользнулась на камнях, повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.

Прибывшие на место сотрудники ГКУ «Крым-Спас» наложили на ногу пострадавшей шину и доставили ее к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Еще один инцидент произошел в эти выходные в крымских горах, где потерялось двое туристов. Они заблудились при спуске в горы Пахкал-Кая. Спасателям потребовалось немного времени, чтобы найти туристов и проводить их к личному автомобилю. В медицинской помощи они не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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