Цена беспечности: за неделю крымчане «отдали» мошенникам миллионы рублей

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За минувшую неделю в Крыму было зарегистрировано около 50 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила официальный представитель МВД РФ по РК Наталья Кашкарова.

«На прошлой неделе крымчане почти 50 раз обращались за помощью правоохранителей после общения с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка. Суммарный размер ущерба составил почти 4 миллиона рублей», - сказала Кашкарова.

По словам гости студии, в последнее время участились случаи, когда звонки или сообщения от преступников поступают в мессенджеры.

Для убедительности мошенники устанавливают на заставку лого известного банка. Кроме того, иногда звонки поступают с номера, аналогичного номеру горячей линии банков.

«Ни один банк не будет звонить через мессенджер. Если к вам поступил такой звонок - не отвечайте и не тратьте время. Если звонок в мессенджер поступает с номера, который указан на пластиковой карте банка, то здесь следует знать, что горячая линия работает исключительно на входящие звонки», - продолжила официальный представитель МВД РФ по РК.

Она также напомнила, что ни один банк не будет совершать каких-либо операций в телефонном режиме.

Если на счету клиента действительно происходит какая-то подозрительная активность, сотрудники пригласят прийти в ближайшее отделение организации и урегулировать вопрос.

Лучше всего оставить сомнительный звонок без ответа, подчеркнула Кашкарова. Но если ответили, то нельзя произносить слов «да» и «подтверждаю». Эти фразы могут быть использованы для списания средств с банковского счета.

Также нельзя сообщать данные банковской карты: ее номер, срок действия, контрольные цифры, пин-код.

Подводя итог, Кашкарова призвала крымчан не стесняться обращаться в полицию и сообщать о случаях мошенничества, так как раскрываемость таких преступлений на сегодня превышает 30%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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